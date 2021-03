Positivo al Covid si sputa sulle mani e tocca oggetti e maniglie per spargere il virus: arrestato due volte (Di sabato 6 marzo 2021) Un uomo contagiato dal Coronavirus ha girato per tutta la città toccando maniglie e oggetti vari allo scopo di contagiare altre persone. È stato scoperto a arrestato Nonostante la positività al Covid è uscito di casa girando in diversi posti della città in cui risiede e toccando oggetti e maniglie, con l’evidente intenzione di spargere L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 6 marzo 2021) Un uomo contagiato dal Coronaha girato per tutta la cittàndoglie evari allo scopo di contagiare altre persone. È stato scoperto aNonostante la positività alè uscito di casa girando in diversi posti della città in cui risiede endoglie, con l’evidente intenzione diL'articolo NewNotizie.it.

