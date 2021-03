Pomezia, in Via Fellini è di nuovo emergenza: ‘torna’ la montagna di rifiuti sotto ai palazzi (FOTO) (Di sabato 6 marzo 2021) Nuovi cumuli di rifiuti sotto alle palazzine di Via Fellini a Pomezia. No, non è una novità – da anni vi raccontiamo le situazioni di degrado che si registrano ciclicamente nell’area – ma allo stesso tempo le nuove immagini che giungono oggi dal piazzale stracolmo di spazzatura non possono lasciare indifferenti. In particolare la montagna di rifiuti ‘staziona’, non è chiaro da quanto tempo, sotto alle palazzine F, G, H e I delle case popolari. Una potenziale “bomba sanitaria” dunque per tutti i residenti pronta ad esplodere da un momento all’altro… 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) Nuovi cumuli diallene di Via. No, non è una novità – da anni vi raccontiamo le situazioni di degrado che si registrano ciclicamente nell’area – ma allo stesso tempo le nuove immagini che giungono oggi dal piazzale stracolmo di spazzatura non possono lasciare indifferenti. In particolare ladi‘staziona’, non è chiaro da quanto tempo,allene F, G, H e I delle case popolari. Una potenziale “bomba sanitaria” dunque per tutti i residenti pronta ad esplodere da un momento all’altro… 1 di 2 ...

