Più a casa e meno pagate, il lavoro delle donne europee (Di domenica 7 marzo 2021) Il Covid è un rivelatore che ha esasperato ingiustizie e ineguaglianze pre-esistenti. Tra queste, le differenze salariali tra uomini e donne, oltreché il tasso di occupazione. Per contrattaccare, la Commissione Ue propone delle misure sulla «trasparenza salariale», considerata dalla presidente Ursula von der Leyen, «una priorità politica»: «Un eguale lavoro richiede un salario eguale e perché ci sia eguale salario c’è bisogno di trasparenza». Von der Leyen ha affermato questa settimana che «le donne devono conoscere se il loro datore … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 marzo 2021) Il Covid è un rivelatore che ha esasperato ingiustizie e ineguaglianze pre-esistenti. Tra queste, le differenze salariali tra uomini e, oltreché il tasso di occupazione. Per contrattaccare, la Commissione Ue proponemisure sulla «trasparenza salariale», considerata dalla presidente Ursula von der Leyen, «una priorità politica»: «Un egualerichiede un salario eguale e perché ci sia eguale salario c’è bisogno di trasparenza». Von der Leyen ha affermato questa settimana che «ledevono conoscere se il loro datore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

marcodimaio : Il ritorno a misure più restrittive e chiusura delle scuole pesa sulle famiglie e impone risposte immediate: sosten… - stanzaselvaggia : Lui, IBRA, con una carriera ultraterrena, “Dio”, “seguaci”, “statua”, “padrone di casa”. Lei, Matilda, 25 già lanci… - MediasetPlay : La Casa di #GFVIP gli ha regalato un grande amore, ma ha fatto conoscere a tutti anche il suo lato più dolce... que… - disicaterina : RT @eterea_naive: Volete sapere l'ultima? Mi ha telefonato un'amica per dirmi che se non faccio il vaccino non mi farà più andare a casa s… - stocvzzo : RT @httpbenzoash: Qualche giorno fa una ragazza è stata trascinata e violentata in un parco vicino casa mia perché era andata a correre da… -

Ultime Notizie dalla rete : Più casa Lutto. Morto padre Gianfranco Grieco, già vaticanista de 'L'Osservatore Romano' Colpisce che abbia intrapreso il viaggio di ritorno alla Casa del Padre proprio mentre è in corso ... Sempre sereno e affabile, pronto a dispensare sorrisi e consigli, specie ai colleghi più giovani, ...

Euroindoor, Marcell Jacobs re dei 60 metri. "Una vittoria dopo tanto lavoro e batoste" La nuova partenza gli ha fatto acquisire ancor più velocità, ai 40 metri non vede più nessun avversario ma continua a spingere per vincere l'oro da portare a casa ai piccoli Anthony e Meghan, i figli ...

Le 5 case più vincenti nella storia del Motomondiale - Motoblog Motoblog.it Colpisce che abbia intrapreso il viaggio di ritorno alladel Padre proprio mentre è in corso ... Sempre sereno e affabile, pronto a dispensare sorrisi e consigli, specie ai colleghigiovani, ...La nuova partenza gli ha fatto acquisire ancorvelocità, ai 40 metri non vedenessun avversario ma continua a spingere per vincere l'oro da portare aai piccoli Anthony e Meghan, i figli ...