(Di sabato 6 marzo 2021) Nella 27esima giornata di Serie B la partitatermina con il risultato di 0-0: ennesimo pareggio in casa per i toscani. All’Arena Garibaldi vince la tattica. Tanto agonismo in campo,marealmenteper i portieri. Ilsi trova al 9° posto con 37 punti mentre laal 27° a quota 33.: come si è svolta la partita? Primo tempo La partita inizia subito con Quaini che ci prova con un destro potente ma impreciso da fuori area, su una respinta della difesa avversaria. Già al 3’ minuto grande occasione per ilcon Palombi che con un colpo di testa manda la palla fuori di un soffio dal secondo palo. Anche la ...

Advertising

periodicodaily : Pisa-Reggina 0-0: ritmi buoni ma pochi tiri pericolosi #PisaReggina #serieB #6marzo @irene19003190 - psb_original : Pisa-Reggina, De Vitis: 'Pareggio giusto. Playoff? Pensiamo una gara alla volta' #SerieB - m_bufalino : Gucher e De Vitis commentano Pisa-Reggina - TuttoPisa : Non è partito dall'inizio contro la Reggina Alessandro De Vitis, ma è riuscito comunque a dare il suo ottimo contri… - psb_original : Pisa-Reggina, Gucher: 'È stata una brutta partita, ma ci teniamo stretti il punto' #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Reggina

DI ANTONIO SPINA Finisce a reti inviolate (0 - 0) la sfida tra, che consente alla squadra di Baroni di portare a casa un buon punto contro una formazione scorbutica come quella allenata da D'Angelo . All' Arena Garibaldi lasi presenta con ...Il Frosinone vince in rimonta contro il Cosenza con i gol di Novakovich e Szyminski, mentre terminano 0 - 0 Virtus Entella - Ascoli e. I risultati del sabato della 27giornata ...Robert Gucher. centrocampista del Pisa, ha parlato a margine della gara che ha visto i neroazzurri impattare contro la Reggina sul campo amico, come riporta tuttopisa: "E' stata una ...Nella 27esima giornata di Serie B la partita Pisa-Reggina termina con il risultato di 0-0: ennesimo pareggio in casa per i toscani. All’Arena Garibaldi vince la tattica. Tanto agonismo in campo, buoni ...