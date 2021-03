Pirlo: “Siamo partiti male, grande reazione di squadra. Era una finale” (Di domenica 7 marzo 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha commentato così ai microfoni di DAZN il successo ottenuto sulla Lazio: “Siamo partiti male, per un nostro errore con un retropassaggio e abbiamo spalancato il gol alla Lazio. C’è stata una grande reazione e nonostante le molte assenze abbiamo giocato un’ottima gara. Non ci Siamo abbattuti ed è la cosa più importante. Non abbiamo pensato alla partita di martedì, abbiamo i giocatori contati con Cuadrado che aveva un allenamento. Per noi era una finale, abbiamo stretto i denti anche con chi non ha giocato nel suo ruolo, con abnegazione e professionalità”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Andrea, tecnico della Juventus, ha commentato così ai microfoni di DAZN il successo ottenuto sulla Lazio: “, per un nostro errore con un retropassaggio e abbiamo spalancato il gol alla Lazio. C’è stata unae nonostante le molte assenze abbiamo giocato un’ottima gara. Non ciabbattuti ed è la cosa più importante. Non abbiamo pensato alla partita di martedì, abbiamo i giocatori contati con Cuadrado che aveva un allenamento. Per noi era una, abbiamo stretto i denti anche con chi non ha giocato nel suo ruolo, con abnegazione e professionalità”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

