Pirlo guarda avanti: 'E ora il Porto, non possiamo sbagliare' (Di domenica 7 marzo 2021) "Siamo partiti male - attacca l'allenatore della Juve Andrea Pirlo ai microfoni di Dazn, dopo il 3 - 1 contro la Lazio - . Abbiamo regalato i primi 20' della partita: è normale, molti giocatori erano ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 marzo 2021) "Siamo partiti male - attacca l'allenatore della Juve Andreaai microfoni di Dazn, dopo il 3 - 1 contro la Lazio - . Abbiamo regalato i primi 20' della partita: è normale, molti giocatori erano ...

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo guarda Pirlo guarda avanti: 'Martedì non possiamo sbagliare' "Siamo partiti male - attacca l'allenatore della Juve Andrea Pirlo ai microfoni di Dazn, dopo il 3 - 1 contro la Lazio - . Abbiamo regalato i primi 20' della partita: è normale, molti giocatori erano al rientro o fuori ruolo. Ma la cosa fondamentale è stata la ...

Rimonta Juve, i tifosi si scatenano: Più forti di tutto Un grande Morata, una grande Juventus . La squadra di Pirlo ribalta la Lazio e continua a sperare nello scudetto. Nella sera in cui Ronaldo si prende una ... Chi guarda le partite lo sa: Morata è ...

Juve-Lazio 3-1: Morata, che doppietta. Pirlo vince in rimonta La rincorsa sull’Inter resta un’impresa difficilissima, ma i bianconeri hanno dimostrato di crederci davvero: primo e indispensabile passo per provare a compierla ...

