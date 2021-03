Piemonte zona arancione rafforzata | regole per scuola e sport Cosa cambia

(Di sabato 6 marzo 2021) Ilrestaanche nella prossima settimana, anzi diventa una" con 23 comuni in rosso e ulteriori strette. La Regione è in allerta massima, quindi via ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte zona

Quotidiano.net

Ilresta arancione anche nella prossima settimana, anzi diventa unaarancione "rafforzata" con 23 comuni in rosso e ulteriori strette. La Regione è in allerta massima, quindi via libera ...... mentre le province romagnole e Bologna e Modena sono rosse per decisione del presidente Bonaccini), Marche,, Umbria, Toscana, le province autonome di Bolzano e Trento Regioni inrossa ...Torino, 6 marzo 2021 - Il Piemonte resta arancione anche nella prossima settimana, anzi diventa una zona arancione "rafforzata" con 23 comuni in rosso e ulteriori strette. La Regione è in allerta mass ...È stata prorogata fino al 12 marzo la zona rossa attivata nel comune di Cavour, in provincia di Torino, e nei 7 comuni della Val Vigezzo nel Vco di Re, Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Mari ...