Perugia incantevole - Quando Piazza Grande si specchia su se stessa

(Di sabato 6 marzo 2021)sisu se. Accade alla vetrina dell'ex BCC, ormai divenuta una prestigiosa Galleria d'arte. Tanti e tali sono gli artisti che fanno la fila per esporre le proprie ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Perugia incantevole

PerugiaToday

Preferiamo l'opera a sinistra ('Impressioni di') che effigia Piazza IV Novembre ed altro: in senso realistico nella parte superiore del quadro, fino a sfumare nella campitura in basso a ...e sorprendente trovare tanta energia e tanta creatività in un casolare isolato dove ogni ispirazione offerta dalla natura diventa sublimazione e bellezza . Monteleonedispoleto21008. DB