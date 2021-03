Pd, le sardine escono dal Nazareno dopo un lungo incontro. Durante la conferenza stampa arriva il disturbatore: “Forza Renzi!” (Di sabato 6 marzo 2021) Jasmine Cristallo e Mattia Santori, due leader delle sardine, sono appena usciti dal Nazareno dopo quattro ore di incontro con i rappresentanti del Pd. Appena inizia il resoconto davanti alle telecamere, alle spalle della cortina della stampa si leva la voce di un disturbatore anonimo che a gran voce urla “Forza Renzi” tra indifferenza e reazioni divertite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Jasmine Cristallo e Mattia Santori, due leader delle, sono appena usciti dalquattro ore dicon i rappresentanti del Pd. Appena inizia il resoconto davanti alle telecamere, alle spalle della cortina dellasi leva la voce di unanonimo che a gran voce urla “Renzi” tra indifferenza e reazioni divertite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pd, le Sardine al Nazareno: «Basta politica fatta nei salotti» Un gruppo di esponenti del movimento delle Sardine si è piazzato con sacchi a pelo davanti alla sede del Pd a Roma. Santori: «È la crisi di un'idea politica»

Pd, le Sardine «occupano» il Nazareno: «Basta politica fatta nei salotti» Un gruppo di esponenti del movimento delle Sardine si è piazzato con sacchi a pelo davanti alla sede del Pd a Roma. Santori: «È la crisi di un’idea politica» ...

