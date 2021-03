Partite IVA, in arrivo aiuti a fondo perduto: beneficiati e soglie fatturato (Di sabato 6 marzo 2021) La prossima settimana potrebbe essere dato il via libera al Decreto Sostegno, primo provvedimento economico del Governo Draghi, che introduce un regime di aiuti “a fondo perduto” per Partite Iva e imprese, con dei massimali ed a scaloni di fatturato. Vediamo le novità: aiuti non per tutti I contributi a fondo perduto per circa 2,7 milioni di possessori di una partita Iva, siano essi imprese o ditte individuali, non saranno per tutti, ma solo per coloro che hanno un fatturato fino a 5 milioni di euro ed hanno registrato una perdita di fatturato sino al 33%. Una soglia che ha destato molte critiche da parte delle associazioni datoriali di vari settori. I contributi sono compresi fra un minimo di 1.000 ed un massimo di ... Leggi su quifinanza (Di sabato 6 marzo 2021) La prossima settimana potrebbe essere dato il via libera al Decreto Sostegno, primo provvedimento economico del Governo Draghi, che introduce un regime di“a” perIva e imprese, con dei massimali ed a scaloni di. Vediamo le novità:non per tutti I contributi aper circa 2,7 milioni di possessori di una partita Iva, siano essi imprese o ditte individuali, non saranno per tutti, ma solo per coloro che hanno unfino a 5 milioni di euro ed hanno registrato una perdita disino al 33%. Una soglia che ha destato molte critiche da parte delle associazioni datoriali di vari settori. I contributi sono compresi fra un minimo di 1.000 ed un massimo di ...

