Papa Francesco incontra Al Sistani, leader spirituale sciiti (Di sabato 6 marzo 2021) Al Sistani, nato il 4 agosto 1930 a Mashhad, in Iran, è leader della comunità sciita irachena e direttore della hawza (ovvero del seminario religioso sciita L'articolo proviene da Firenze Post.

