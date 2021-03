Pallanuoto | Serie A1 femminile 2020 2021 | Padova batte Catania | pari Verona-Roma

(Di sabato 6 marzo 2021) Iniziata la seconda fase del campionato diA1di. Dopo la regular season a due gironi, le squadre sono state suddivise in due gruppi: le prime quattro nel preliminary round Scudetto, le altre qauttro nel final round in cui non sono previste retrocessioni. Nella poule scudetto grande spettacolo nella piscina di, con le padrone di casa che pareggiano 9-9 all’ultimo minuto contro la Sis, che brucia tutto il vantaggio acquisito in precedenza (8-4). Una super Plebiscitosconfigge per 11-6 le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte, in un match dominato dalle venete. Nella prima giornata del final round, il Bogliasco si impone di misura per 11-10 sulla Vela Ancona, con ...

Advertising

sportface2016 : #Pallanuoto, Serie A1 femminile 2020/2021: #Padova batte #Catania, #Verona strappa il pareggio contro la Sis #Roma - CusPAOfficial : PALLANUOTO SERIE B: Netto successo a Catania, La Braciera Cus Palermo ne fa 16 - Giordan85377483 : RT @SwimmerShopit: Campionato di pallanuoto femminile Serie A1, si va verso lo scudetto -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Serie

wesud

... domenica 7 marzo, alle 15 quando le giallorosse saranno di scena alla 'Comunale' di Rapallo per la quarta giornata del campionato diA2. La direzione della gara di domani, Rapallo" ...PESCARA " Messi in cassaforte i primi 3 punti di stagione, il Pescaraè pronto a tornare in vasca per la seconda giornata del campionato diB, girone 4. Alla piscina il Passetto di Ancona, scelta per l'indisponibilità delle Naiadi, i biancazzurri ...La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile torna in acqua per la prima giornata della seconda fase: nel Girone C, quello del Preliminary Round Scudetto, il Plebiscito Padova, nel match giocato a Ve ...Orchette ko alla Nannini con la Florentia per 7-6. Decisiva Landi a 61’’ dalla sirena. L’allenatrice alabardata: «Buona la reazione, ma è mancata la giusta lucidità» ...