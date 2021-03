Pagelle Udinese Sassuolo | Llorente | Molina e De Paul decisivi Male Raspadori e Ayhan VOTI

(Di sabato 6 marzo 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:(3-5-1-1): Musso 6; Bonifazi 6 (86? Becao SV), De Maio 6, Nuytinck 6;6,5, De6,5, Arslan 6 (73? Makengo 6), Walace 6,5, Stryger Larsen 6,5; Pereyra 6,5;7 (86? Nestorovski SV). A disposizione: Scuffet, Gasparini, Samir, Okaka, Deulofeu, Braaf, Micin, Forestieri, Zeegelaar. All. Gotti(3-1-5-1): Consigli 7; ...

Advertising

calciodangolo_ : ??#UdineseSassuolo, le pagelle: #Llorente e #Pereyra bene, #DePaul top. Male #Caputo, cosi come #Marlon?? - CanaleSassuolo : Le pagelle di Udinese-Sassuolo 2-0: serata da dimenticare - sportface2016 : L'#Udinese di #Gotti spicca il volo: #DePaul superlativo. Le PAGELLE e i VOTI #UdineseSassuolo - RRRossonera : #MilanUdinese è da mettere alle spalle rapidamente, salvando solo la voglia di recuperare il risultato. Tutto da bu… - TempiRossoneri : RT @TempiRossoneri: #MilanUdinese 1-1 al 97', le pagelle dei rossoneri -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Udinese

... restate con noi anche a fine partita per l'ampio postpartita con lee le dichiarazioni dei protagonisti. Forza Sasòl! Diretta- Sassuolo 1 - 0 UNISCITI AL GRUPPO TELEGRAM DI CANALE ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21:...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Udinese Sassuolo ...Udinese-Sassuolo, i voti, le pagelle, gli highlights e il tabellino della sfida in programma dalle 18:00, 26a giornata Serie A 2020-2021 ...