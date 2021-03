Oro Jacobs nei 60 metri agli Europei indoor di atletica

Advertising

ItaliaTeam_it : CAMPIONE D'EUROPAAAAAAAA! ? Marcell Jacobs ORO nei 60 m agli Europei indoor di #Torun2021 con uno strepitoso 6.47!… - Eurosport_IT : MARCELL JACOBS ORO!!!! ???????? 6.47 nei 60m a Torun, ‘orissimo’ per l’azzurro: primo oro per l’Italia agli Europei ind… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA ? Europei di Torun: Jacobs vince l'oro nei 60 metri L'azzurro centra anche il record italiano (6… - MariaBarnaba2 : RT @FSolibello: Pazzesco Marcell Jacobs!!!!! Oro e record italiano nei 60m indoor agli europei 6”47 ???????????????? #jacobs #atletica #Torun #tor… - Nadif : RT @ItaliaTeam_it: CAMPIONE D'EUROPAAAAAAAA! ? Marcell Jacobs ORO nei 60 m agli Europei indoor di #Torun2021 con uno strepitoso 6.47! RT… -

... ricordo i momenti di sconforto insieme al mio team ed invece, a distanza di due anni, siamo qui con la medaglia d'al collo'. Ilversione 2021 con questa testa e con le nuove frequenze di ...Lo straordinario risultato di oggi dell'azzurro 26enne Marcellvince la medaglia d'nei 60 metri ai campionati europei indoor di Torun. Il 26enne azzurro si impone con l'eccellente tempo di 6"47. Argento per il tedesco Kevin Kranz (6"60), terzo lo ...TORUN (Polonia) - Lo sprinter azzurro Marcell Jacobs ha vinto, in 6"47, l'oro nella gara dei 60 metri piani degli Euroindoor di atletica leggera a Torun. L'unico altro italiano che finora ci era riusc ...Marcell Jacobs sfreccia sull’oro europeo dei 60 metri. Strepitosa medaglia d’oro per lo sprinter azzurro agli Europeiindoor di Torun, in Polonia: in finale disintegra il prima ...