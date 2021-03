Oro Jacobs nei 60 metri agli Europei indoor di atletica (Di sabato 6 marzo 2021) TORUN (POLONIA) (ITALPRESS) – Prima medaglia d’oro per l’Italia agli Europei indoor di atletica a Torun. La conquista Marcell Jacobs, che vince la finale dei 60 metri col crono di 6?47. L’azzurro disintegra il primato italiano, firma il miglior tempo al mondo dell’anno, e il quarto crono europeo di sempre. Schiantata la concorrenza: argento al tedesco Kevin Kranz con 6?60, bronzo allo slovacco campione uscente Jan Volko (6?61). L’Italia aveva conquistato soltanto una medaglia d’oro in questa specialità nella storia degli Euroindoor, con Stefano Tilli a Budapest nel 1983.“E’ veramente incredibile: oro, record italiano e miglior prestazione mondiale dell’anno. Sono davvero super orgoglioso”, commenta Jacobs. Un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) TORUN (POLONIA) (ITALPRESS) – Prima meda d’oro per l’Italiadia Torun. La conquista Marcell, che vince la finale dei 60col crono di 6?47. L’azzurro disintegra il primato italiano, firma il miglior tempo al mondo dell’anno, e il quarto crono europeo di sempre. Schiantata la concorrenza: argento al tedesco Kevin Kranz con 6?60, bronzo allo slovacco campione uscente Jan Volko (6?61). L’Italia aveva conquistato soltanto una meda d’oro in questa specialità nella storia degli Euro, con Stefano Tilli a Budapest nel 1983.“E’ veramente incredibile: oro, record italiano e miglior prestazione mondiale dell’anno. Sono davvero super orgoglioso”, commenta. Un ...

