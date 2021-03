Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega: la Procura chiede l’ergastolo per Elder e Hjorth (Di sabato 6 marzo 2021) L’Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega non ammette sconti, secondo la Procura di Roma, che ha chiesto l’ergastolo per i due imputati, Finnegan Lee Elder e Gabriele Natale Hjorth. Il carabiniere è stato ucciso il 26 luglio 2019 a Prati, quartiere di Roma, mentre eseguiva un controllo insieme al collega Andrea Varriale. La Procura di Roma rigetta la possibilità che ci siano state concause nell’Omicidio di Cerciello Rega. Il carabiniere è stato ucciso con 11 coltellate in meno di 30 secondi durante la brutale aggressione, come ha sottolineato il pm Maria Sabina Calabretta. Omicidio ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 marzo 2021) L’delnon ammette sconti, secondo ladi Roma, che ha chiestoper i due imputati, Finnegan Leee Gabriele Natale. Ilè stato ucciso il 26 luglio 2019 a Prati, quartiere di Roma, mentre eseguiva un controllo insieme al collega Andrea Varriale. Ladi Roma rigetta la possibilità che ci siano state concause nell’di. Ilè stato ucciso con 11 coltellate in meno di 30 secondi durante la brutale aggressione, come ha sottolineato il pm Maria Sabina Calabretta....

Advertising

rtl1025 : ?? La Procura di #Roma ha chiesto due condanne all'#ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriele Natale Hjorth ac… - lauraboldrini : Anche il rapporto americano conferma il ruolo del principe dell'#ArabiaSaudita bin Salman nell'omicidio del giornal… - andreapurgatori : JAMAL #KHASHOGGI, UN DELITTO DI STATO. Il rapporto della CIA che accusa Mohamed Bin Salman, il racconto dell’omicid… - jedizambetta : RT @AndreaRoventini: La McKinsey ha svolto consulenza per il regime saudita anche dopo l'omicidio del giornalista Khashoggi consolidando il… - Gio1768 : RT @AndreaRoventini: La McKinsey ha svolto consulenza per il regime saudita anche dopo l'omicidio del giornalista Khashoggi consolidando il… -