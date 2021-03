Omicidio Cerciello Rega, chiesto l'ergastolo per i due turisti americani (Di sabato 6 marzo 2021) chiesto l'ergastolo per i due turisti statunitensi, accusati dell'Omicidio di Mario Cerciello Rega , il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma il 26 luglio del 2019. Questa la richiesta del ... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021)l'per i duestatunitensi, accusati dell'di Mario, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma il 26 luglio del 2019. Questa la richiesta del ...

