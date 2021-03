Omicidio Cerciello, processo: pm chiede ergastolo per americani (Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) - Condannare Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per l'Omicidio di Mario Cerciello Rega. Questa la richiesta del sostituto procuratore di Roma Maria Sabina Calabretta al termine della requisitoria nel processo che vede imputati i due americani per l'Omicidio del vicebrigadiere, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma. In aula è presente anche il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia che ha coordinato l'inchiesta. All'udienza davanti alla Corte d'Assise hanno assistito entrambi gli imputati. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) - Condannare Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth alla pena dell'con isolamento diurno per l'di MarioRega. Questa la richiesta del sostituto procuratore di Roma Maria Sabina Calabretta al termine della requisitoria nelche vede imputati i dueper l'del vicebrigadiere, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma. In aula è presente anche il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia che ha coordinato l'inchiesta. All'udienza davanti alla Corte d'Assise hanno assistito entrambi gli imputati.

