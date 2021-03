Omicidio Cerciello, l’accusa chiede l’ergastolo per Hjorth e Lee Elder: «Attacco sproporzionato e micidiale» (Di sabato 6 marzo 2021) Per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio 2019, la Procura di Roma ha chiesto la condanna all’ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriele Natale Hjorth. l’accusa è di concorso in Omicidio. Il pm Maria Sabina Calabretta ha spiegato che «gravi sono i fatti e grave è stata l’ingiustizia commessa contro un uomo buono che stava lavorando». «Il mio compito è dimostrare che Cerciello è morto solo per mano di due assassini, non deve succedere di ucciderlo un’altra volta. Per lui, strappato ai suoi cari per sempre, devono parlare tutte le cose che abbiamo ricostruito», ha aggiunto. «Non è stata legittima difesa» Mario Cerciello Rega è stato ucciso con 11 fendenti da Finnegan Lee ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega, ucciso a Roma il 26 luglio 2019, la Procura di Roma ha chiesto la condanna alper Finnegan Leee per Gabriele Nataleè di concorso in. Il pm Maria Sabina Calabretta ha spiegato che «gravi sono i fatti e grave è stata l’ingiustizia commessa contro un uomo buono che stava lavorando». «Il mio compito è dimostrare cheè morto solo per mano di due assassini, non deve succedere di ucciderlo un’altra volta. Per lui, strappato ai suoi cari per sempre, devono parlare tutte le cose che abbiamo ricostruito», ha aggiunto. «Non è stata legittima difesa» MarioRega è stato ucciso con 11 fendenti da Finnegan Lee ...

