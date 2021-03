Omicidio Cerciello, chiesto ergastolo per i due americani: ?"Attacco micidiale" (Di sabato 6 marzo 2021) Rosa Scognamiglio La pm Calabretta ha chiesto l'ergastolo per i due killer del carabiniere Mario Cerciello Rega: "Attacco sproporzionato e micidiale" La pm Maria Sabrina Calabretta, pubblico ministero nel processo per l'Omicidio di Mario Cerciello Rega, ha chiesto l'ergastolo nei confronti di Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth. Secondo l'accusa quello al carabiniere fu "un Attacco immediato, improvviso, sproporzionato e micidiale", si legge ai margini della richiesta di condanna alla pena massima per i due killer. nodo 1752846 La richiesta di ergastolo Non ha dubbi Maria Sabrina Calabretta sulla dinamica omicidiaria e le responsabilità dei due imputati ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Rosa Scognamiglio La pm Calabretta hal'per i due killer del carabiniere MarioRega: "sproporzionato e" La pm Maria Sabrina Calabretta, pubblico ministero nel processo per l'di MarioRega, hal'nei confronti di Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth. Secondo l'accusa quello al carabiniere fu "unimmediato, improvviso, sproporzionato e", si legge ai margini della richiesta di condanna alla pena massima per i due killer. nodo 1752846 La richiesta diNon ha dubbi Maria Sabrina Calabretta sulla dinamica omicidiaria e le responsabilità dei due imputati ...

