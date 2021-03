Nuovo Dpcm, stretta sulla movida. II Governo sollecita maggiori controlli (Di sabato 6 marzo 2021) Nella nuova circolare del Viminale , inviata in seguito all entrata in vigore del Nuovo Dcpm, si prevedono maggiori controlli nelle zone della movida nei giorni festivi e prefestivi anche a seguito di ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 6 marzo 2021) Nella nuova circolare del Viminale , inviata in seguito all entrata in vigore delDcpm, si prevedononelle zone dellanei giorni festivi e prefestivi anche a seguito di ...

Advertising

Tg3web : Entra in vigore il nuovo Dpcm, resterà in vigore sino a dopo Pasqua e prevede una nuova stretta su scuola e viaggi.… - eziomauro : Scatta il nuovo Dpcm. Scuola, viaggi, bar, negozi: ecco tutte le regole - lucfontana : Il nuovo Dpcm è in vigore da oggi: ecco le regole e i divieti - Carmela_oltre : RT @Tg3web: In vigore il nuovo Dpcm. Regole più stringenti per zone rosse e spostamenti. Da lunedì, invece, cambieranno ancora i colori del… - milanobiz : Terza ondata Covid, potrebbe arrivare un Dpcm d’urgenza nei prossimi giorni, qualora aumentino ancora i contagi. Si… -