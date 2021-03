Nuoto | record italiano per Simona Quadarella nei 1500 stile libero in vasca corta

(Di sabato 6 marzo 2021)perneiin. Tempo fermato sul 15’29”. ROMA –perneiin. In una delle prime gare del 2021, la romana è riuscita ad abbassare il limite nazionale della distanza più lunga migliorando il suo precedente crono di 15’35?82, firmato il 27 ottobre 2019. La ventiduenne allenata di Christian Minotti ha fermato il tempo sul 15’29?74, scendendo per la prima volta sotto il 15’30”. Una gara senza sbavature da parte della romana in un periodo di allenamento molto duro ...

Il cronometro recita 15'29"74, è il nuovo italiano dei 1500 stile in vasca corta, migliora ... Il nuovo primato italiano è il segnale che il azzurro, compreso il DT Cesare Butini presente ... Super Quadarella. È tornata la Simona dei: nel concentramento regionale all'Aquaniene, la campionessa mondiale ha migliorato il suo ...