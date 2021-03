Nuoto | Federico Burdisso infrange il muro dell’1’52” nei 200 farfalla! Nuovo record italiano in vasca corta

(Di sabato 6 marzo 2021) Simona Quadarella batte,risponde. Nelle acque della piscina di Pietralata, a Roma, dei campionati regionali ieri la campionessa del mondo dei 1500 stile libero aveva posto il proprio marchio siglando ilindei 1500 stile libero. Oggi è stato l’allievo di Simone Palombi a prendersi la scena con unprimato nazionale da sottolineare. L’atleta lombardo, infatti, ha infranto il” nei 200 farfalla e ha stampato il crono di 1’51?98, primo uomo in Italia a ottenere un riscontro del genere. Il precedente limite gli apparteneva ed era stato stabilito il 15 dicembre del 2019 (1’52?52). Un bel modo per rilanciare le sue quotazioni dopo un momento complicato ...

Burdisso come Simona Quadarella: ai regionali con record italiano. L'allievo di Simone Palombi, reduce dal camp di Cervinia, dopo il primato della campionessa mondiale nei 1.500, ha ...