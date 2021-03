Novara – Mamma uccide di botte il figlio di 19 mesi: chiesto l’ergastolo per la mamma e il compagno (Di sabato 6 marzo 2021) Il pm Silvia Baglivo, ha chiesto l’ergastolo per Gaia Russo e l’ex compagno Nicolas Musi, accusati dell’omicidio e dei maltrattamenti sul figlio di lei, Leonardo, il bambino di soli 19 mesi ammazzato di botte e deceduto in ospedale a Novara il 23 maggio del 2019. Il piccolo secondo quanto emerso dagli accertamenti sarebbe stato oggetti Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Il pm Silvia Baglivo, haper Gaia Russo e l’exNicolas Musi, accusati dell’omicidio e dei maltrattamenti suldi lei, Leonardo, il bambino di soli 19ammazzato die deceduto in ospedale ail 23 maggio del 2019. Il piccolo secondo quanto emerso dagli accertamenti sarebbe stato oggetti

Advertising

infoitinterno : Novara, Leonardo ammazzato di botte a 19 mesi: chiesto l’ergastolo per la mamma e il compagno - solops : Novara, omicidio del piccolo Leonardo: chiesto l’ergastolo per la mamma e l’ex compagno - quotidianopiem : Novara, omicidio del piccolo Leonardo: chiesto l’ergastolo per la mamma e l’ex compagno - solops : Novara, omicidio del piccolo Leonardo: chiesto l’ergastolo per la mamma e l’ex compagno - SerePat : @SkyTG24 non èvero quello che dice il prof. NOVARA e lo dico da insegnante e mamma di bimba alle elementari. Dica l… -