‘Non sei sola’: la marcia del quartiere romano contro gli stupri (Di sabato 6 marzo 2021) Una marcia silenziosa che urla contro le violenze sulle donne. Un corteo che prova ad urlare e a farsi sentire proprio come quelle ragazze hanno urlato prima d’essere stuprate. Oggi nelle vicinanze di Villa Giordani, nonostante la pioggia, i residenti del quartiere hanno marciato lungo la stradina dove, il 5 marzo, una ragazza di 22 anni è stata violentata. Un uomo l’ha presa alle spalle e ha abusato di lei: una giovane donna che era uscita per andare a correre. Il quartiere è rimasto sotto choc; quando una violenza accade vicino te, nel parco dove cammini tutti i giorni o dove i tuoi bambini giocano il pomeriggio è difficile lasciarsela scivolare di dosso. Tantissimi sono stati gli atti di solidarietà partiti dai residenti: tra i gesti più incisivi una lezione di boxe gratuita, un piccolo corso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) Unasilenziosa che urlale violenze sulle donne. Un corteo che prova ad urlare e a farsi sentire proprio come quelle ragazze hanno urlato prima d’essere stuprate. Oggi nelle vicinanze di Villa Giordani, nonostante la pioggia, i residenti delhannoto lungo la stradina dove, il 5 marzo, una ragazza di 22 anni è stata violentata. Un uomo l’ha presa alle spalle e ha abusato di lei: una giovane donna che era uscita per andare a correre. Ilè rimasto sotto choc; quando una violenza accade vicino te, nel parco dove cammini tutti i giorni o dove i tuoi bambini giocano il pomeriggio è difficile lasciarsela scivolare di dosso. Tantissimi sono stati gli atti di solidarietà partiti dai residenti: tra i gesti più incisivi una lezione di boxe gratuita, un piccolo corso di ...

Advertising

LucaBizzarri : Quando sei lì, dopo i disastri, dopo essere diventato una barzelletta, dopo anni di parole vuote, di 'resilienze',… - SanremoRai : “Sei solo la copia di mille riassunti Leggera, leggera si bagna la fiamma Rimane la cera e non ci sei più” ??… - Agente_Lisa : #accettaunconsiglio Usate whatsapp? Allora attenti se vi arriva un sms con un codice composto da sei cifre e voi no… - VPercepiamo : RT @lareginadellac1: @GiuliaSalemi93 ama, pensando alle cose serie, stasera con quale # si commenta Sanremo??? sempre se sei libera, nel ca… - MatildaConLaA : Giulietta nostra tu lancia l'# per Sanremo anche se non ci sei, noi ci siamo comunque ??????? #prelemi @GiuliaSalemi93 -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Non sei Intel e la pubblicità che «punzecchia» Apple su Twitter: è scontro sui chip del Mac M1 Corriere della Sera