"Non lo fare". Giovanna Civitillo a Sanremo, la telefonata privatissima con la mamma di Amadeus (Di sabato 6 marzo 2021) Con il suo PrimaFestival Giovanna Civitillo apre la strada alle serate di Sanremo 2021. La moglie di Amadeus si sta conquistando il suo spazio da apripista: conduce la "striscia" pre-festival insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci. Sui social i commenti nei confronti di Giovanna Civitillo non sono stati per nulla teneri: si va da "raccomandata", "senza qualità", "senza alcuna competenza". A nulla sono valse le parole dello stesso Amadeus che, sulle colonne del magazine Oggi, ha difeso la moglie precisando: "Giovanna lavora in Rai dal 1996, l'ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti".

