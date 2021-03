“Non era mai successo”. A poche ore dalla finale Amadeus cambia tutto: è ufficiale. Cos’ha detto (Di sabato 6 marzo 2021) In 71 edizioni del Festival di Sanremo, una delle domande che sembrano porsi in molti è: perché la kermesse canora è così legata ai fiori? E perché vengono sempre regalati alle donne sul palco? Niente più galanteria, siamo moderni Partiamo dalla prima domanda; perché Sanremo è detta la città dei fiori, celebre per le sue coltivazioni di rose e garofani. E si regalano alle donne perché è sempre stato visto come un gesto di galanteria, regalare fiori alle donne, ma in un tempo in cui si parla sempre più spesso di parità dei generi, dove anzi i generi sembrano non esistere nemmeno più, ecco la polemica: regalare i fiori solo alle donne oggi è considerato sessismo. Dunque cambiamo le carte in tavola, in questa edizione tutta speciale di Sanremo, arrivano gli omaggi floreali anche agli uomini. A dare il via è stata Francesca Michielin che ha ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 6 marzo 2021) In 71 edizioni del Festival di Sanremo, una delle domande che sembrano porsi in molti è: perché la kermesse canora è così legata ai fiori? E perché vengono sempre regalati alle donne sul palco? Niente più galanteria, siamo moderni Partiamoprima domanda; perché Sanremo è detta la città dei fiori, celebre per le sue coltivazioni di rose e garofani. E si regalano alle donne perché è sempre stato visto come un gesto di galanteria, regalare fiori alle donne, ma in un tempo in cui si parla sempre più spesso di parità dei generi, dove anzi i generi sembrano non esistere nemmeno più, ecco la polemica: regalare i fiori solo alle donne oggi è considerato sessismo. Dunquemo le carte in tavola, in questa edizione tutta speciale di Sanremo, arrivano gli omaggi floreali anche agli uomini. A dare il via è stata Francesca Michielin che ha ...

Advertising

petergomezblog : Bersani a De Angelis su La7: “Non sono io a dover giustificare sostegno a Conte. È lei che mi deve dire perché lo m… - riotta : L'Australia ora accusa l'Italia di avere 'stracciato le regole' bloccando l'esportazione dei vaccini e ricorre all'… - enricoruggeri : Ne ha parlato oggi per la prima volta @RaiStoria Strano, al liceo non era in programma. 5 marzo 1940, Stalin ordi… - joyflower__ : RT @vuoiundeca: “sono sempre stata me stessa,non mi aspettavo la vittoria,non era la cosa che volevo” ?? #DayanexVerissimo #prelemi https:… - Annalis80790333 : RT @AdrianoScianca: @Corriere Ma non c'era tutta una battaglia affinché ognuno potesse darsi i nomi, i pronomi e i generi che voleva? Vale… -