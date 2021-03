Advertising

repubblica : Neofascismo: Twitter blocca Forza Nuova. Sospeso anche l'account di Roberto Fiore: Stop pure per il vice Provenzale… - LaStampa : Neofascismo, Twitter sospende gli account di Forza Nuova e di Roberto Fiore - CalifanoRosy : RT @myrosycandy: ???? Una mattina mi son svegliata Roberto ciao Roberto ciao Roberto ciao ciao ciao ???? ???? ???? Neofascismo: Twitter bloc… - CalifanoRosy : RT @carladiveroli: Quando le giornate iniziano bene #Neofascismo: #Twitter blocca #ForzaNuova. Sospeso anche l'account di Roberto #Fiore… - CalifanoRosy : RT @il_cappellini: Neofascismo: Twitter blocca Forza Nuova. Sospeso anche l'account di Roberto Fiore -

Ultime Notizie dalla rete : Neofascismo Twitter

Così Roberto Fiore, leader di Forza Nuova sul blocco del suo profilo che ha subito su. ''Dopo il bavaglio di Zuckerberg - aggiunge - anche quello del suo 'gemello' Jack Dorsey colpisce l'...Stop pure per il vice Provenzale. La censura è scattata per 'violazione delle regole' previste dalla piattaforma per i suoi utenti. Sono ...Il leader di Fn: “Si tratta dell'ennesimo atto repressivo che il sistema del pensiero unico politicamente iper corretto mette in atto contro di noi" ...Stop pure per il vice Provenzale. La censura è scattata per "violazione delle regole" previste dalla piattaforma per i suoi utenti. Sono ...