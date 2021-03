Nel Lazio arriva il certificato per i vaccinati: 'Si potrà scaricare da metà marzo'. A cosa serve (Di sabato 6 marzo 2021) 'A metà del mese tutti i cittadini vaccinati, circa mezzo milione ad oggi nel Lazio, potranno scaricare online il certificato vaccinale'. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) 'Adel mese tutti i cittadini, circa mezzo milione ad oggi nel, potrannoonline ilvaccinale'. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'...

nzingaretti : Nel Lazio superate in questo momento le 500mila vaccinazioni anti #COVID19. Grazie al personale della sanità corria… - Adnkronos : A quanto apprende l'Adnkronos, il siero russo potrebbe essere prodotto e distribuito nel Lazio entro qualche settim… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveLazio: 'Serve una gara intelligente perchè non siamo al 100%. Abbiamo un giorno per provare a recupe… - radioradiomilan : Scendere al #Bentegodi con due ragazzini in attacco, Leao ('99) e Roback ('03), non è per niente rassicurante. Poi… - IlGiannon : @auro_milan Quando avevamo Pioli anche noi eravamo falcidiati dagli infortuni nel girone di ritorno, successe anch… -