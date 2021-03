‘Ndrangheta | stragi e neonazi | la parabola del boss Nucera per ‘sfornare soldati pronti a tutto’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021) “Lavoravo per lo Stato e anche per la, così si contenevano tante cose”. Sono trascorsi due anni da quando l’exmafioso Pasquale, detto “Leone”, ha testimoniato nel processo “’ndranghetasta” che vede imputati Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone. In quell’occasione ha voluto descrivere ai giudici un’alleanza tra mafie, logge massoniche e servizi segreti che, nei primi anni ’90, avrebbe gestito la transizione di un gruppo di potere politico-economico-criminale verso nuovi equilibri e nuovi punti di riferimento. Dal tramonto della Democrazia Cristiana al sorgere di nuovi poteri politici: serviva “un partito degli amici” avrebbe detto ilcalabrese Francesco Nirta il 28 settembre 1991, durante un summit internazionale al santuario di Polsi, in Aspromonte; “un partito ...