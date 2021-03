Natalia Paragoni: chi è, età, che lavoro fa, altezza, tradimento, Uomini e Donne, Instagram, Andrea Zelletta (Di sabato 6 marzo 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Verissimo, interamente dedicata al Grande Fratello Vip. Ospiti di oggi, sabato 6 marzo, anche Andrea Zelletta – uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia – e la sua fidanzata Natalia Paragoni. View this post on Instagram A post shared by Verissimo (@verissimotv) Natalia Paragoni: chi è, anni, che lavoro fa Natalia Paragoni è nata a Piantedo (Sondrio) il 24 dicembre 1997 ed è del segno zodiacale del Capricorno. Nonostante la sua giovane età ha già da tempo iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del lavoro, come modella e ombrellina nelle gare di Moto Gp. Dopo il diploma al FSC Luigi Clerici ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Verissimo, interamente dedicata al Grande Fratello Vip. Ospiti di oggi, sabato 6 marzo, anche– uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia – e la sua fidanzata. View this post onA post shared by Verissimo (@verissimotv): chi è, anni, chefaè nata a Piantedo (Sondrio) il 24 dicembre 1997 ed è del segno zodiacale del Capricorno. Nonostante la sua giovane età ha già da tempo iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del, come modella e ombrellina nelle gare di Moto Gp. Dopo il diploma al FSC Luigi Clerici ...

