Napoli, rinnovo Insigne: azzurro a vita, ma col taglio dello stipendio (Di sabato 6 marzo 2021) Il Napoli pensa al rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne, in scadenza a giugno 2022 Il caos scaturito per la reazione post Sassuolo ha mostrato, ancor di più, quanto Lorenzo Insigne tenga al Napoli. È il capitano di questa squadra e vuole esserlo ancora a lungo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, a fine stagione ci saranno novità importanti sul suo futuro. Il contratto del napoletano andrà in scadenza tra un anno e tre mesi, il club partenopeo vuole farne una bandiera. I contatti con l'agente del calciatore non ci sono ancora stati, ma anche la priorità di Insigne è quella di restare a Napoli a vita. Le trattative per il rinnovo, però, avranno delle difficoltà. In primis quella riguardante lo stipendio, con il ...

