Napoli | prof morta dopo il vaccino anti-Covid | due medici indagati

(Di domenica 7 marzo 2021) Un medico legale, un anatomopatologo, un infettivologo, uno specialista in anestesia, rianimazione e cardiologia: il pm Stella Castaldo ha nominato un pool di esperti perché è...

(Di domenica 7 marzo 2021) Un medico legale, un anatomopatologo, un infettivologo, uno specialista in anestesia, rianimazione e cardiologia: il pm Stella Castaldo ha nominato un pool di esperti perché è dall'autopsia che può venire la risposta definitiva sulla morte di Annamaria Mantile, la professoressa di inglese di 62 anni deceduta a Napoli quattro giorni dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid. Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, due medici che aveva contattato Mantile sono stati iscritti nel registro degli indagati.