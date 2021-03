Napoli – Grave incidente stradale zona Scampia: morti (Di sabato 6 marzo 2021) Grave incidente stradale a Scampia, periferia nord di Napoli: uno scooter si è schiantato contro un’automobile, i due uomini in sella sono deceduti. Le vittime sono un 31enne e un 41enne, entrambi della zona. Illese le ragazze che erano in macchina. Lo schianto in via Ghisleri, sul posto la sezione Infortunistica stradale della Municipale. È Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021), periferia nord di: uno scooter si è schiantato contro un’automobile, i due uomini in sella sono deceduti. Le vittime sono un 31enne e un 41enne, entrambi della. Illese le ragazze che erano in macchina. Lo schianto in via Ghisleri, sul posto la sezione Infortunisticadella Municipale. È

Advertising

robypec75 : @realvarriale Carissimo parli dello scandaloso Mazzoleni convocato a chiarire l'arbitraggio contro il Napoli con il… - ismaylyusuf : L'EMERGENZA PIÙ GRAVE È LA DIFESA DELLA LIBERTÀ ! E Napoli farà come sempre la sua parte - SIMO2 : RT @lacuocagalante: Ministro @robersperanza il grave aumento dei contagi e decessi che impongono per la #Campania il passaggio in #zonaross… - GiovannaDiTroia : RT @lacuocagalante: Ministro @robersperanza il grave aumento dei contagi e decessi che impongono per la #Campania il passaggio in #zonaross… - SignorAldo : RT @lacuocagalante: Ministro @robersperanza il grave aumento dei contagi e decessi che impongono per la #Campania il passaggio in #zonaross… -