Napoli, Ghoulam leader: «Da Scudetto ma lottiamo per il 6° posto» (Di sabato 6 marzo 2021) Faouzi Ghoulam scuote la squadra in vista della gara contro il Sassuolo: discorso da leader nello spogliatoio del terzino di Gattuso Faouzi Ghoulam non crede all’epilogo che sta prendendo la stagione del Napoli: gli azzurri sono al momento sesti, con la gara della Juventus ancora da recuperare. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il terzino avrebbe tuonato da leader negli spogliatoi di Castelvolturno. «Siamo una squadra da Scudetto ma lottiamo per il sesto e settimo posto, non è possibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Faouziscuote la squadra in vista della gara contro il Sassuolo: discorso danello spogliatoio del terzino di Gattuso Faouzinon crede all’epilogo che sta prendendo la stagione del: gli azzurri sono al momento sesti, con la gara della Juventus ancora da recuperare. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il terzino avrebbe tuonato danegli spogliatoi di Castelvolturno. «Siamo una squadra damaper il sesto e settimo, non è possibile». Leggi su Calcionews24.com

