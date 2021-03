Napoli, de Magistris: “Gli uomini di De Luca travolti da questione morale” (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il Gup del Tribunale di Napoli dispone il processo per numerosi imputati per il cosiddetto sistema Romeo. La presunzione d’innocenza fino a sentenza passata in giudicato non va mai dimenticata. Sono fiero, però, da sindaco di Napoli, di aver estromesso Alfredo Romeo, imputato per reati gravissimi, dalla gestione del patrimonio immobiliare di Napoli, da noi internalizzato ed affidato a lavoratrici e lavoratori pubblici“. Cosi’ in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. “Anche l’uomo forte del presidente De Luca ai vertici dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva – prosegue de Magistris – è rinviato a giudizio per reati gravissimi, tra cui corruzione. Gli uomini del Presidente ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il Gup del Tribunale didispone il processo per numerosi imputati per il cosiddetto sistema Romeo. La presunzione d’innocenza fino a sentenza passata in giudicato non va mai dimenticata. Sono fiero, però, da sindaco di, di aver estromesso Alfredo Romeo, imputato per reati gravissimi, dalla gestione del patrimonio immobiliare di, da noi internalizzato ed affidato a lavoratrici e lavoratori pubblici“. Cosi’ in una nota il sindaco diLuigi de. “Anche l’uomo forte del presidente Deai vertici dell’Asl1, Ciro Verdoliva – prosegue de– è rinviato a giudizio per reati gravissimi, tra cui corruzione. Glidel Presidente ...

