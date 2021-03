Naomi Campbell | età | altezza | peso | marito e figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 marzo 2021) Inserita tra le 50 donne più belle del mondo e il Council of Fashion Designers of America dalla rivista People,continua a meravigliare il mondo intero con una bellezza che solo poche sanno rivelare. Supermodella e icona fashion, Naomi Campbell è stata la prima donna di colore ad apparire sulla copertina di Vogue e di Time Magazine. Inoltre ha posato senza veli per la rivista Playboy, e partecipato al noto libro fotografico di Madonna, Sex. Nel corso della carriera è stata anche pioniera della bellezza della diversità e dell’inclusione: “Ho lottato con tutta me stessa e gradirei che la nuova generazione di modelle non debba attendere quanto me per l’equità salariale”. Insieme a Christy Turlington e Linda Evangelista forma The Trinity e poi, con l’aggiunta di Claudia Schiffer, Cindy Crawford e della sua amica Kate Moss, le Big Six, le regine delle ...