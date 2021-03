Musica, album di debutto per il pianista Genny Basso: omaggio ad Aldo Ciccolini (Di sabato 6 marzo 2021) “Genny Basso è una meravigliosa promessa del concertismo internazionale. Ho avuto modo di apprezzare la sua seducente Musicalità così come l’impareggiabile preparazione pianistica. Un vero artista, dotato di una solida cultura e perfettamente in grado di affrontare le più grandi sale da concerto”. Così Aldo Ciccolini, il pianista italo-francese di fama internazionale, pronunciandosi sul suo allievo ed assistente Genny Basso, al suo album di debutto ‘Mozart, Chopin, Castelnuovo-Tedesco’, prodotto da Ars-Produktion, acquistabile su tutte le piattaforme online (Amazon, ITunes, Spotify) e in tutti i negozi di dischi. Il lavoro di Basso è un omaggio non solo al leggendario Maestro, ma a ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) “è una meravigliosa promessa del concertismo internazionale. Ho avuto modo di apprezzare la sua seducentelità così come l’impareggiabile preparazione pianistica. Un vero artista, dotato di una solida cultura e perfettamente in grado di affrontare le più grandi sale da concerto”. Così, ilitalo-francese di fama internazionale, pronunciandosi sul suo allievo ed assistente, al suodi‘Mozart, Chopin, Castelnuovo-Tedesco’, prodotto da Ars-Produktion, acquistabile su tutte le piattaforme online (Amazon, ITunes, Spotify) e in tutti i negozi di dischi. Il lavoro diè unnon solo al leggendario Maestro, ma a ...

