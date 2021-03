Muore a 15 anni: in centinaia al funerale ‘blindato’ (FOTO) (Di sabato 6 marzo 2021) E’ una storia tristissima, quella di Christian C., di appena 15 anni, morto sabato scorso in circostanze ancora poco chiare. Il ragazzo è stato trovato in fin di vita nell’appartamento del compagno di sua madre, a Roma, nel quartiere Ostiense, in via del Commercio. A pochi passi da lui, in stato di incoscienza e sotto effetto di stupefacenti, il “patrigno”. Portato all’ospedale San Camillo in condizioni disperate, è deceduto poco dopo. Una delle ipotesi è che la morte del 15enne – che da più di un anno era caduto in depressione dopo la separazione dei genitori e l’arresto, sempre per fatti di droga, del padre – possa essere legata all’assunzione di qualche sostanza stupefacente. Il ragazzo, due giorni prima della tragedia, aveva litigato con la madre e se ne era andato a casa del compagno di lei, dove ha trovato la morte. Oggi nel primo pomeriggio si sono svolti i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) E’ una storia tristissima, quella di Christian C., di appena 15, morto sabato scorso in circostanze ancora poco chiare. Il ragazzo è stato trovato in fin di vita nell’appartamento del compagno di sua madre, a Roma, nel quartiere Ostiense, in via del Commercio. A pochi passi da lui, in stato di incoscienza e sotto effetto di stupefacenti, il “patrigno”. Portato all’ospedale San Camillo in condizioni disperate, è deceduto poco dopo. Una delle ipotesi è che la morte del 15enne – che da più di un anno era caduto in depressione dopo la separazione dei genitori e l’arresto, sempre per fatti di droga, del padre – possa essere legata all’assunzione di qualche sostanza stupefacente. Il ragazzo, due giorni prima della tragedia, aveva litigato con la madre e se ne era andato a casa del compagno di lei, dove ha trovato la morte. Oggi nel primo pomeriggio si sono svolti i ...

Advertising

dariabig : Rosa, ho scritto questo per te che oggi compi 150 anni (e Pier Paolo 99). La rivoluzione è un fiore che non muore… - CorriereCitta : Muore a 15 anni: in centinaia al funerale ‘blindato’ (FOTO) - IacobellisT : RT @pbecchi: Il primo quotidiano on-line - - infoitinterno : Muore in auto a 35 anni scontrandosi col furgone guidato dal fratello - Rosae37488907 : @MZampedroni Sono le solite bufale non ci casco ho 70 anni dei ciarlatani ne ho sentiti troppi va bene Draghi, abbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni Grave incidente sulla SS107, muore 48enne: figlia di 10 anni trasportata in ospedale Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 48 anni e sono rimaste ferite 2 persone tra cui una bambina di 10 anni, figlia dell'uomo, trasportata in elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza . A ...

Muore nello scontro frontale con un furgone: alla guida dell'altro mezzo c'era il fratello V., aveva 35 anni ed era alla guida di una Panda che si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con il furgone del fratello, rimasto praticamente illeso.

Tragedia sull'Arnaccio: muore in moto a 25 anni Il Tirreno Muore un bimbo di quasi due anni a Savoca. Indaga la Polizia La comunità di Savoca è sotto shock. Un bimbo di quasi due anni (li avrebbe compiuti ad aprile) è morto questa mattina durante il trasporto in ospedale. Durante la notte scorsa il piccolo accusava deg ...

Incidente sulla SS107 tra Paola e Cosenza, muore un uomo di 48 anni Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi nella tarda mattinata nella galleria della Crocetta, lungo la strada statale 107, nel tratto compreso tra Paola e Cosenza. Lo scontro h ...

Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 48e sono rimaste ferite 2 persone tra cui una bambina di 10, figlia dell'uomo, trasportata in elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza . A ...V., aveva 35ed era alla guida di una Panda che si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con il furgone del fratello, rimasto praticamente illeso.La comunità di Savoca è sotto shock. Un bimbo di quasi due anni (li avrebbe compiuti ad aprile) è morto questa mattina durante il trasporto in ospedale. Durante la notte scorsa il piccolo accusava deg ...Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi nella tarda mattinata nella galleria della Crocetta, lungo la strada statale 107, nel tratto compreso tra Paola e Cosenza. Lo scontro h ...