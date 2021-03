Multe e bolli auto non pagati, il Governo pensa alla rottamazione “Troppe cartelle arretrate, meglio rinunciare” (Di sabato 6 marzo 2021) Il Governo Draghi sta lavorando per dettare i termini della pace fiscale tanto attesa in Italia. Forse, ne beneficerà anche chi ha ricevuto Multe negli ultimi anni. I termini della pace fiscale prevista da Mario Draghi nel tentativo di risanare un’economia italiana sempre più in crisi potrebbero interessare anche le persone che hanno ricevuto Multe e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 6 marzo 2021) IlDraghi sta lavorando per dettare i termini della pace fiscale tanto attesa in Italia. Forse, ne beneficerà anche chi ha ricevutonegli ultimi anni. I termini della pace fiscale prevista da Mario Draghi nel tentativo di risanare un’economia italiana sempre più in crisi potrebbero interessare anche le persone che hanno ricevutoe L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

SernaFuribondo : Visto che dalla #pacefiscale in arrivo non ho nulla da guadagnare mi organizzo per la successiva, smettendo d'ora i… - MikeZapMG : RT @scacchet1: Dl Draghi: annullamento pagamento multe e bolli dal 2015. Gentile signor Mario ed io che ho sempre pagato tutto multe e boll… - Giovanni1962RM : RT @scacchet1: Dl Draghi: annullamento pagamento multe e bolli dal 2015. Gentile signor Mario ed io che ho sempre pagato tutto multe e boll… - stefano34421397 : @matteosalvinimi Quindi noi stronzi che abbiamo tutti gli anni pagato bolli, acqua, tasse rifiuti multe ecc. non ci… - RenatoSouvarine : Sono siciro che, se cancallano le carlle esattoriali sino a 1000€, in pratica multe e bolli evaso, mi rimborsano ql… -