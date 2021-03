Moviola Juve Lazio | l’episodio chiave del match

(Di sabato 6 marzo 2021)delvalido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro MassaDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Apollue : @mairzuc23 @massimozampini @realvarriale episodio avvenuto a partita già falsata ai danni della Juve,2 rigori non d… - junews24com : Spal-Juve Primavera: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - gilnar76 : Spal-#Juve Primavera: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - infoitsport : Moviola Juve Spezia: gli episodi dubbi del match di Serie A - infoitsport : Moviola Juve-Spezia, Gazzetta: «Frabotta più da rosso che giallo» -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Juve

L'episodio chiave del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21:...All'Allianz Stadium, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca ...L’episodio chiave del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Juve Lazio. L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Lazio, valido per la 26ª ...Moviola Juve Lazio, tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida dello Stadium, valida per la 26ª giornata di Serie A Dopo il 3-0 alla Spal, la Juventus torna allo Stadium per affrontare la Lazio.