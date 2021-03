MotoGP, Rossi: “Inizio nuova avventura. Oggi giornata positiva” (Di sabato 6 marzo 2021) “Sono contento, mi piace com’è venuta la moto, il casco, come sto io sulla moto: siamo belli”. Un raggiante Valentino Rossi commenta così la sua prima giornata di test a Losail in sella alla nuova Yamaha Petronas. “E’ l’Inizio di una nuova avventura – racconta a Sky Sport -. Ero molto gasato, Oggi il risultato non è stato fantastico (14esimo tempo, ndr) ma la giornata è stata positiva. Abbiamo lavorato bene, c’è meno gente intorno alla moto, meno ingegneri giapponesi, meno domande sullo sviluppo della moto per gli anni pRossimi. C’è un’atmosfera più rilassata ma si vuole vincere”. Per quanto riguarda le sensazioni in pista, “sembravo abbastanza veloce durante la giornata, poi ho messo la soft e non ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) “Sono contento, mi piace com’è venuta la moto, il casco, come sto io sulla moto: siamo belli”. Un raggiante Valentinocommenta così la sua primadi test a Losail in sella allaYamaha Petronas. “E’ l’di una– racconta a Sky Sport -. Ero molto gasato,il risultato non è stato fantastico (14esimo tempo, ndr) ma laè stata. Abbiamo lavorato bene, c’è meno gente intorno alla moto, meno ingegneri giapponesi, meno domande sullo sviluppo della moto per gli anni pmi. C’è un’atmosfera più rilassata ma si vuole vincere”. Per quanto riguarda le sensazioni in pista, “sembravo abbastanza veloce durante la, poi ho messo la soft e non ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi all'esordio con Petronas: 'Bello iniziare una nuova avventura, ero molto gasato' ?? @motogp… - SkySportMotoGP : ??? @ValeYellow46 in pista nei test #MotoGP di Losail con la Yamaha del team @sepangracing. FOTO #SkyMotori… - Gazzetta_it : LIVE #MotoGP, dalle 12 il primo giorno di #test ufficiali in #Qatar con #Rossi & co. @MotoGP @ValeYellow46 - momi1917_2nd : RT @gponedotcom: Rossi: 'Questa mattina ero emozionato, Petronas mi ha dato forza': 'La prima uscita è stata strana, ma ho trovato sempre l… - Queenxsarcasm : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi all'esordio con Petronas: 'Bello iniziare una nuova avventura, ero molto gasato' ?? @motogp #SkyMotori #… -