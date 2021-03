MotoGP, Petrucci: 'Non ho ancora sfruttato tutto il potenziale della KTM' (Di sabato 6 marzo 2021) Questa prima giornata di test della MotoGP a Losail ha visto l'esordio di Danilo Petrucci in sella alla KTM del team Tech3 . Il pilota ternano ha utilizzato la sessione per iniziare a prendere le ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021) Questa prima giornata di testa Losail ha visto l'esordio di Daniloin sella alla KTM del team Tech3 . Il pilota ternano ha utilizzato la sessione per iniziare a prendere le ...

