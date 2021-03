MotoGP, Mir: “Non mi considero il favorito di questa stagione, molto lavoro da fare” (Di sabato 6 marzo 2021) Il Team Suzuki Ecstar ha presentato la GSX-RR, la quale sarà offerta in custodia alla coppia formata da Alex Rins e Joan Mir, che dovrà sfruttarne al massimo le potenzialità in pista. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’imminente inizio di stagione, proponendo alcune sensazioni sull’andamento di essa: “questa nuova stagione sembra essere emozionante, con molti contendenti veloci. Nonostante abbia vinto l’anno scorso, non mi considero il favorito di questa stagione, perché credo che ci sia ancora molto lavoro da fare e grandi risultati da raggiungere“. Talento, carattere e umiltà: Rins è pronto a sorprendere nuovamente il mondo della MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Il Team Suzuki Ecstar ha presentato la GSX-RR, la quale sarà offerta in custodia alla coppia formata da Alex Rins e Joan Mir, che dovrà sfruttarne al massimo le potenzialità in pista. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’imminente inizio di, proponendo alcune sensazioni sull’andamento di essa: “nuovasembra essere emozionante, con molti contendenti veloci. Nonostante abbia vinto l’anno scorso, non miildi, perché credo che ci sia ancoradae grandi risultati da raggiungere“. Talento, carattere e umiltà: Rins è pronto a sorprendere nuovamente il mondo della. SportFace.

