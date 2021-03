MotoGP, Marini: 'Valentino è impegnato, ma ho i consigli di mamma' (Di sabato 6 marzo 2021) Luca Marini è l'ultimo nome presente nella lista dei tempi siglati oggi nei test MotoGP del Qatar . Due secondi e sei decimi abbondanti il gap dall'Aprilia di Aleix Espargarò per il neo ducatista, che ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021) Lucaè l'ultimo nome presente nella lista dei tempi siglati oggi nei testdel Qatar . Due secondi e sei decimi abbondanti il gap dall'Aprilia di Aleix Espargarò per il neo ducatista, che ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @Luca_Marini_97: 'Emozione incredibile, rischi di volare via' ?? @MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - gponedotcom : Marini: 'Con Valentino solo qualche messaggio, i consigli me li dà mamma': 'In Ducati ho trovato il mio mondo, sto… - motosprint : #MotoGP, #Marini: “Valentino è impegnato, ma ho i consigli di mamma” ???? - DanieleLenz96 : Primo giorno di test concluso: ottimi Miller e Zarco, 13º Bagnaia. Buon tempo per Martin al primo contatto con la M… - Gimar69Marchini : RT @riccagalli: #MotoGp, Luca #Marini: 'Pronto a sfidare #Valentino' #QatarTest -