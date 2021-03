MotoGP, Franco Morbidelli: “Mi mancava la Yamaha. Bello sentire la voce di Valentino Rossi” (Di domenica 7 marzo 2021) Nonostante a disposizione avesse una Yamaha M1 non aggiornata, Franco Morbidelli è stato il migliore del Team Petronas nella prima giornata dei test riservati alla MotoGP di Losail, in Qatar. Una settima posizione per l’azzurro che ha fatto segnare un 1:55.174 a 487 millesimi dal leader, con la bellezza di 61 giri all’attivo. Le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Mi mancava la mia Yamaha M1, mi mancava il feeling, la velocità, la potenza del motore. Oggi è andata bene, ci siamo concentrati sul feeling della moto e della pista, al lavoro di adattamento alle condizioni e alle variazioni nel corso della sessione. La moto è abbastanza simile all’anno scorso, ma ci sono tanti piccoli dettagli per migliorare il pacchetto complessivo e quindi ringrazio la ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Nonostante a disposizione avesse unaM1 non aggiornata,è stato il migliore del Team Petronas nella prima giornata dei test riservati alladi Losail, in Qatar. Una settima posizione per l’azzurro che ha fatto segnare un 1:55.174 a 487 millesimi dal leader, con la bellezza di 61 giri all’attivo. Le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Mila miaM1, miil feeling, la velocità, la potenza del motore. Oggi è andata bene, ci siamo concentrati sul feeling della moto e della pista, al lavoro di adattamento alle condizioni e alle variazioni nel corso della sessione. La moto è abbastanza simile all’anno scorso, ma ci sono tanti piccoli dettagli per migliorare il pacchetto complessivo e quindi ringrazio la ...

