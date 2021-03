Moscati | pronte le vaccinazioni anti-Covid per i pazienti trapiantati

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutivulnerabili e ad alto rischio in cura nelle Unità operative di Ematologia e Nefrologia e Dialisi: sono le persone che hanno subito un trapianto di midollo o di rene e che continuano a essere seguite dai professionisti dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe” di Avellino sia per il follow-up che per effettuare le terapie. Centosessantache la Direzione Strategica ha deciso di sottoporre alla vaccinazionecon l’ultima riserva di dosi di Pfizer-BioNTech custodita nei propri ultra-freezer. Come per la vaccinazione aiin dialisi, la sede per le somministrazioni è stata individuata in ambiente protetto, nel punto vaccinale dell’Unità operativa di Medicina Preventiva della Città ospedaliera e le operazioni termineranno ...