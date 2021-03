Montalbano, l’ultimo episodio: Il metodo Catalanotti (Di sabato 6 marzo 2021) Il metodo Catalanotti è l’ultimo episiodio della fiction Rai, il Commissario Montalbano. Subito dopo il Festival di Sanremo, esattamente l’8 Marzo andrà in onda il 37° episodio de “Il commissario Montalbano”. Il Commissario Montalbano, ultimo episodio della fiction “Il metodo Catalanotti” (Getty Images)L’episodio è stato diretto da Luca Zingaretti, il quale ha sostituito il regista Alberto Sironi, questo sarà l’ultimo capitolo della saga televisiva e soprattutto letteraria, nata dal genio di Andrea Camilleri. Salvo Montalbano si congederà dopo circa 20 anni al servizio del pubblico, milioni di spettatori hanno seguito la fiction durante questi anni, la ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 marzo 2021) Ilepisiodio della fiction Rai, il Commissario. Subito dopo il Festival di Sanremo, esattamente l’8 Marzo andrà in onda il 37°de “Il commissario”. Il Commissario, ultimodella fiction “Il” (Getty Images)L’è stato diretto da Luca Zingaretti, il quale ha sostituito il regista Alberto Sironi, questo saràcapitolo della saga televisiva e soprattutto letteraria, nata dal genio di Andrea Camilleri. Salvosi congederà dopo circa 20 anni al servizio del pubblico, milioni di spettatori hanno seguito la fiction durante questi anni, la ...

Ennio23498129 : @PoliticaPerJedi @Ro96689588 Nelle leggende metropolitane si narrerà che prima della pandemia c'era un Partito Demo… - devita_comics : L'ultimo episodio di Zingaretti ci ha riservato un bel colpo di scena con il suo tradimento... Parlo di Montalbano - primaopoitorna : RT @diceNiNi: #Zingaretti si dimette e lunedì andrà in onda l'ultimo episodio di Montalbano. Una caso? Io non credo. #gomblotto - Mirandola59 : RT @diceNiNi: #Zingaretti si dimette e lunedì andrà in onda l'ultimo episodio di Montalbano. Una caso? Io non credo. #gomblotto - iggyHT : RT @diceNiNi: #Zingaretti si dimette e lunedì andrà in onda l'ultimo episodio di Montalbano. Una caso? Io non credo. #gomblotto -

Ultime Notizie dalla rete : Montalbano l’ultimo “Riccardino”: il peggior modo per onorare la memoria di Camilleri Pangea.news