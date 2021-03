Mohamed Salah pensa all’addio al Liverpool, sullo sfondo Real Madrid e Barcellona (Di sabato 6 marzo 2021) Il Liverpool dopo i grandi successi degli ultimi anni sta deludendo le aspettative in questa stagione.Premier League, Cassano: “Il Manchester City di un altro pianeta. Le difficoltà del Liverpool? Comprensibili”La squadra allenata da Jurgen Klopp sta patendo i tanti infortuni e non sta riuscendo a trovare la continuità sperata. La classifica comincia a essere preoccupante con i Reds che occupano la settima piazza con parecchia distanza dalla zona Champions. Vista la situazione Mohamed Salah, stella egiziana, starebbe valutando un addio al termine della stagione.L'allenatore tedesco è finito nella bufera dopo aver sostituito l'ala ex Roma dopo appena 60 minuti nella sconfitta casalinga contro il Chelsea, con Salah che è apparso stizzito al momento del cambio. L'egiziano rimane comunque una risorsa ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) Ildopo i grandi successi degli ultimi anni sta deludendo le aspettative in questa stagione.Premier League, Cassano: “Il Manchester City di un altro pianeta. Le difficoltà del? Comprensibili”La squadra allenata da Jurgen Klopp sta patendo i tanti infortuni e non sta riuscendo a trovare la continuità sperata. La classifica comincia a essere preoccupante con i Reds che occupano la settima piazza con parecchia distanza dalla zona Champions. Vista la situazione, stella egiziana, starebbe valutando un addio al termine della stagione.L'allenatore tedesco è finito nella bufera dopo aver sostituito l'ala ex Roma dopo appena 60 minuti nella sconfitta casalinga contro il Chelsea, conche è apparso stizzito al momento del cambio. L'egiziano rimane comunque una risorsa ...

