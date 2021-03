Miriam Galanti | fidanzata di Gilles Rocca e il dramma della sorella mancata

Leggi su kronic

(Di sabato 6 marzo 2021) Ladi, ha vissuto unatica vicenda, legata alla scomparsa(Instagram)è un’attrice nata in Lombardia, per la precisione a Mantova. Allo scopo di coronare il suo sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, si trasferisce a Roma da giovanissima. Qui, nella capitale, inizia a studiare cinematografia. Dopo aver conseguito il diploma riceve i primi incarichi lavorativi. Tuttavia il suo esordio risale al 2009, quando ancora non aveva ultimato gli studi. Ha recitato infatti una piccola parte nella famosa fiction Rai “Don Matteo”, al fianco di Terence Hill e Nino Frassica. La ...